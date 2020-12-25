تجار الخرطوم يشكون من ارتفاع تكلفة المعيشة

الخرطوم : عبيـر جعفر

انعكس الارتفاع المتصاعد لكافة اصناف السلع الضرورية بالاسواق سلبا على تراجع كبير في محتويات قفة الملاح الى اقل من ربع الكمية وزيادة التكلفة .

ووصف تاجر سكر جملة بسوق أمدرمان عبدالباسط أحمد إن تكلفة قفة الملاح عبارة عن كيس صغير نتيجة لارتفاع الاسعار مما تسبب في شراء السلع الضرورية وتراجع كميات كبيرة في حجمها ، لافتا الى أن المواطن اصبح لايستطيع توفير كافة مستلزماته الغذائية اليومية .

واضاف تاجر سلع بالخرطوم فضل عثمان ارتفاع كافة مكونات حلة الطبيخ تسبب في تراجع القفة لكيس صغير ، واوضح في مثل هذه الأيام في فصل الشتاء تتراجع أسعار الخضر الشتوية حاليا الزيادة مضافه مابين (100-300) جنيه لكيلو الخضر على اختلافها أما اللحم الضان الف جنيه للكيلو ،وقال إن المواطن يعاني والحكومة غير قادرة على السيطرة على الاسواق وانفلات الاسعار وعلى سعر الصرف نفسه.

وقال رب الأسرة ابراهيم حسن ان قفة الملاح تلاشت تماما من كل بيت مع الارتفاع في الاسعار والمواطن يوفر الضروريات فقط اضافة لمعاناته بسبب تضاعف تكاليف العلاج ، مشيرا الى ان الوضع الاقتصادي الراهن ارهق كاهل المواطن البسيط .