غلاء المعيشة ينعش تجارة الهامش بالخرطوم

الخرطوم :بشير محمد علي

شكا عدد من الباعة الفريشة وتجار العرض الخارجي بالسوق العربي الخرطوم لـ (السوداني ) من الرسوم العالية التي تفرضها المحلية عليهم بواقع (2000) جنيه في الشهر فضلا عن الرسوم الأخرى .

وقال احد تجار العرض الخارجي محجوب عيسي لـ(السوداني) إن المحلية تفرض عليهم رسوم 2000 جنيه لعرض البضائع والسلع و رسوم النفايات ،مؤكدا ان هذه الرسوم من المفترض أن يتم تحصيلها من اصحاب المحلات خاصة وأننا لا نملك رخصا تجارية لمزاولة التجارة ، ومهددين بمصادرة بضائعنا من قبل الحملات التي تنفذها المحلية

وقال التاجر مصطفى الطاهر لـ(السوداني )ان اغلب البضائع المعروضة خارجيا تاتي من اصحاب المحلات الكبرى وغالبها قديم تخلصت منها هذه المحلات بالجرد السنوي ، وهناك بضائع مستعملة ونحن نبيعها بسعر مناسب للمواطن وهذه الرسوم التي تفرض علينا تفوق أرباحنا خاصة في ظل الكساد الذي تشهده الأسواق .

وقال احد تجار العرض الخارجي صديق النور لـ(السوداني) نحن نشتري البضائع من المصانع و المحلات الكبرى وايضا البضاعة المجرودة والمستعمله نشتريها بسعر رخيص ونبيعها بسعر ارخص من المحلات الكبرى او اصحاب الدكاكين او المعارض

وأشار النور الى ان أغلب البضائع الغذائية التي يبيعونها قد اقترب موعد انتهاء فترة صلاحيتها (تبقى لها (2 ـ 3) أشهر ، وبعضها مستعمل يتم إعادة تحسينه

وأكد ان المحلية هي العائق امام عملهم بفرض رسوم باهظة للعرض ومصادرة البضاعة وعدم استرجاعها.

وقال احد الباعة الفريشين سعيد حاتم ان الاقبال علي الشراء من الباعة الفريشين اكبر من الشراء من اصحاب المحلات لان المعارض اسعارها غالية بسبب الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد وغلاء المعيشة

واضاف ان تكلفة افتتاح محل رسمي للبيع عالية تتطلب الحصول على رخصة تجارية في حدود (15ـ20) الف جنيه هذا عدا الرسوم الضرائبية والمحلية،ما يجعل تجارة العرض الخارجي الأسهل بالنسبة لظروف التي نعيشها حاليا .