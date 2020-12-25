الموت يغيب الموسيقار عبد الله الكردفاني

الخرطوم: رحمة عبد المنعم

غيب الموت بالعاصمة المصرية القاهرة، الموسيقار عبد الله الكردفاني بعد صراع طويل مع المرض، ويعد الكردفاني من أشهر العازفين، فقد بدأت رحلته مع الغناء في السبعينيات حينما كان أحد أعضاء مركز شباب بحري، وتحول بعدها ليصح ملحناً وقام بتلحين عدد من الروائع على غرار “يا عمر” و”ابتسامة حبيبي” …الخ.

لم يتوقف عبد الله عند حد اللحن، بل واصل مسيرته الموسيقية وأصبح العازف الرئيسي في فرقة الفنان عماد أحمد الطيب، وعُرف عنه دعمه للفنانين الشباب، ويعتبر من الداعمين الأوائل لتجربة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

عزف الكردفاني على آلتي الكمان والعود مع عدد من كبار الفنانين، حيث عمل مع صلاح بن البادية والكابلي وزيدان إبراهيم، وقد أسس فرقة النورس وله اسهامات كبيرة في مجالي التلحين والموسيقى.