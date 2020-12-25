ماذا دار في غرفة الملابس؟ المدينة لـ(السوداني): تفوقنا على النيجيري بتعليمات المدير الفني

الخرطوم : حسن بشير

كشف مهاجم المريخ بكري عبد القادر ( المدينة) كواليس مثيرة من داخل غرفة الملابس عن التوجيهات الصادرة لهم من المدير الفني الفرنسي دييغو غوميز والتي كان لها بالغ الأثر في تجاوز انيمبا النيجيري بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت عصر امس الاول.. العقرب تحدث بصراحة لـ(السوداني) وأجاب على جميع التساؤلات خاصة تلك المتعلقة بمستواه الفني فالى التفاصيل:-

# انتصار كبير حققه المريخ على انيمبا النيجيري في مباراة ليست سهلة؟

_ بصراحة ( الكورة كانت جميلة شديد واللعيبة ما قصروا وكل الفريق بداية من الجهاز الفني وزملائي اللاعبين قاموا بالواجب والمطلوب منهم ولذلك تحقق الفوز الحمد لله.

# بكل تأكيد هناك كواليس لهذه النتيجة الرائعة؟

_ الشيء الايجابي في المباراة هو ان الجميع داخل الملعب كانوا يعملون بتعليمات المدرب وهذا كان له بالغ الأثر في تحقيق الانتصار داخل الملعب.

# بصراحة كل منا يرى المباراة من منظور مختلف ماذا عنك؟

_ كانت هناك تعليمات واضحة لنا من المدرب، بالنسبة لي بالاضافة إلى السماني كانت لدينا مهام معينة طلب منا المدرب القيام بها.

# ماهي؟

_ مهمتنا كانت في تثبيت أطراف اللعب بالنسبة للفريق النيجيري لان الجهاز الفني يرى ان الخطورة تأتي من هنا، ونفذنا المطلوب منا ” واي زول شاف الكورة بكون لاحظ انو نحن ما كنا نتقدم كتير كانت أنا أو السماني، وكنا بنخلي كردمان يهاجم مع سيف اكتر مني او السماني والحاجة دي من المدرب والحمد لله في النهاية نجحنا في تحقيق المطلوب.

# كيف ترى مستواك الفني؟

_ ” انا ياداب راجع من فترة إيقاف طويل قاربت السنة، ومشيت الكورة دي بخبرتي وما حاولت اضغط على نفسي عشان ما أتعرض لإصابة في العضلة او الفريق يفقدني، النفس بتاعي كان بعيد لكن ان شاء الله كورة كورتين حاخش الفورمة باذن الله.

# تبدو واثقا من العودة؟

_ مافي لاعب كورة بقيف فترة ما بتاثر لكن لازم الزول يكون عندو شخصية و حماس ودافعية انو يرجع ويلعب والحمد لله انا كل الحاجات دي فيني وزي ما قلت ان شاء الله كورة كورتين تاني اكمل فيها شوطين بغض النظر عن اني احرز اهداف او ما أحرز المهم الجاهزية تكتمل وأقدم الإضافة المطلوبة.

# ما رأيك في المدرب الفرنسي غوميز؟

_ دا مدرب شاطر عديل كدا بمعنى الكلمة وعلاقته حلوة مع كل اللاعبين بخلاف انو راجل رسمي واتمنى ان تتم المحافظة عليه ودعمه.

# اخيراً؟

_ اشكركم واهنئ الجماهير بمناسبة الانتصار واتمنى الاستمرار في النتائج الإيجابية خلال المباريات القادمة وبالاخص جولة الاياب امام النيجيري.