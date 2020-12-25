هلال الابيض يعلن إقامة مواجهة الاياب الحاسمة بالجوهرة

عادت بعثة هلال الأبيض فجر امس الخميس الى أرض الوطن عقب أداء موأجهة الذهاب أمام نامينجو التنزاني بدار السلام والتي خسرها الفريق بهدفين دون مقابل وخلدت البعثة الى الراحة ويستأنف فريق الكرة الأول التحضيرات عصر الجمعة بملعب فرع الرياضة العسكري تاهبا لافتتاح مبارياته في بطولة الدوري الممتاز الاثنين المقبل بلقاء الخرطوم الوطني حيث يسعى لاستهلالية مميزة والمضي لأبعد مركز في هذه النسخة عقب ظفره بالمركز الثالث في الموسم الماضي .

من جهة أخرى أعلن مجلس هلال الابيض مخاطبته للاتحاد الافريقي في الأسبوع الماضي لخوض مباراة الاياب الحاسمة امام ممثل تنزانيا بملعب الجوهرة الزرقاء الخاص بالهلال عوضاً عن معقل الفريق ملعب ” قلعة شيكان ” وبعث الكاف بخطاب أكد موافقته خيار هلال الابيض اللعب بأم درمان وكشف المجلس أن غياب الحضور الجماهيري وتكلفة اقامة المباراة الباهظة بالابيض استدعت خوضها في أم درمان وأبدى ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني في تحقيق المطلوب وخطف بطاقة التاهل والعودة للديار وأداء مباريات الدور القادم بعروس الرمال تحت أنظار الجماهير متى ماسمحت الظروف الصحية داعيا الاقطاب والجماهير بالالتفاف خلف الفريق ودعمه من أجل الاستمرار في البطولة والمنافسة بقوة في الدوري الممتاز.