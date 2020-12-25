كاف يكشف النقاب عن حكام مباريات الإياب في الأبطال والكونفيدرالية

أسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم (CAF) إدارة مباريات الأندية السودانية في اياب دور الـ32 من دوري ابطال افريقيا 2020-2021، وكاس الإتحاد الإفريقي 2020-2021م، إلى حكام من أوغندا ورواندا وبنين والنيجر.

ويدير حكم الوسط الاوغندي علي سابيلا مباراة الهلال الأبيض ونامونغو التنزاني في استاد الهلال الثالثة عصر الثلاثاء 5 يناير 2021، ويساعده عيسى ماسيمبي وليو اوكيلو ، وويليام اوليوا حكما رابعاً، والمراقب من المغرب جمال كاواشي، ومكي زهير منسقاً طبياً من السودان.

ويدير الرواندي لويس هاكيزمانا مباراة الهلال واشانتي كوتوكو في استاد الهلال في الثالثة من عصر الاربعاء 6 يناير 2021، ويساعده ثيوغيني داقيجمانا ورايموند بويليزا، وحكما رابعاً عبدالكريم تواغيروموكيزا، وامير حسن مراقباً من الصومال ، وزهير مكي منسقاً طبياً من السودان.

وفي ملعب انيمبا الدولي في أبا، يدير البنيني جيندو لويس مباراة انيمبا والمريخ عند الرابعة والنصف عصرا بتوقيت “الخرطوم” ويساعده نارسيس كوتون وكودجوري سيلفيان، وحكماً رابعاً تانيسلا اهوملانتو، ومراقبا للمباراة ناسام ادم من غانا، ومنسقا طبياً من نيجيريا سليمان اونيمسيي.

وعلى ملعب اوغادوغو في بوركينا فاسو يوم الاربعاء 6 يناير 2021 الساعة الثامنة مساء بتوقيت “الخرطوم” ، يدير حكم الوسط النيجري محمد موسى علي مباراة ساليتاس والامل عطبرة ، يساعد محمدو يحيي وساديسو ايدي، وزاكاري اداموا حكما رابعاً، والمراقب من بنين كلود ماهونو، والين تراوري منسقاً طبياً من بوركينا فاسو.

الأمل عطبرة خسر مواجهة الذهاب يوم الثلاثاء “0-1″، وفاز المريخ على انيمبا “3-0″، وخسر هلال الابيض امام نامونغو “0-2″، وفاز الهلال على اشانتي كوتوكو “1-0”.