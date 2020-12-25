المسابقات تجتمع وتؤمن على ملاعب الدوري الممتاز

عقدت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعها رقم “75” يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020، برئاسة الباشمهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس- رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات- وحضور الاستاذ مامون بشارة عضو المجلس ومقرر اللجنة، و الاستاذ حسين ابوقبة عضو المجلس وعضو اللجنة، وجاءت مخرجات الاجتماع حيث اصدرت اللجنة برنامج الاسبوعين الأول والثاني من بطولة الدوري الممتاز موسم 2020-2021، واعتمدت يوم 8 يناير موعداً لانطلاق الجولة الاولى في منافسة الوسيط بمجموعاتها الثلاث وكلفت اللجنة الباشمهندس الفاتح باني رئيس اللجنة والاستاذ حسين ابوقبة بزيارة مدينة الابيض والوقوف على ترتيبات اقامة مباريات المجموعة الثالثة من منافسة الوسيط فيها، كما قررت ايفاد الاستاذ رمزي يحيى نائب رئيس اللجنة للوقوف على استعدادات مدينة كسلا لاستضافة المجموعة الاولى من منافسة الوسيط، وكلفت الاستاذ مامون بشارة بزيارة مدينة ود مدني للوقوف على جاهزية المدينة لاستضافة المجموعة الثانية في ذات المنافسة وأمنت اللجنة على تقديرات منصرفات ادارة مباريات الدوري الممتاز ومنافسة الوسيط وكاس السودان والدوري العام، وخاطبت الجهات المعنية بالاتحاد للمصادقة وتم عقد اجتماع تشاوري مع ممثلي الاتحاد المحلي لكرة القدم بالخرطوم تم خلاله مناقشة الاستعدادات لاستقبال بطولة الدوري الممتاز والعمل على تذليل كل العقبات لانجاح موسم 2020-2021.

واعتمدت اللجنة خوض مباريات الدوري الممتاز في استادي الخرطوم والهلال، وتم اعتماد ملعب دار الرياضة ام درمان “احتياطياً كما اكملت اللجنة تعيين مراقبي مباريات الدوري الممتاز في الاسبوعين الاول والثاني.