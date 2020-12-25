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تحديد موعد الاجتماع الفني المشترك لمباريات الممتاز

الرياضة
By alsudani 0

حددت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم غداً السبت لاقامة الاجتماع الفني المشترك للاسبوع الاول من بطولة الدوري الممتاز 2020-2021، والمقرر انطلاقتها يوم 27 ديسمبر الجاري.
وأكد الاستاذ مامون بشارة مقرر اللجنة المنظمة للمسابقات أن الاجتماع ستشارك فيه اندية الـ8 مباريات التي ستلعب في الجولة الأولى من الدوري خلال يومي 27 و28، متمنيا التوفيق للجميع، مطالباً الاندية بالحرص على الحضور.

alsudani
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