إغلاق التقديم لمسابقة ” لوغو” الدوري الممتاز اليوم

أكدت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم SFA أن اليوم الجمعة، سيكون آخر موعد لاستلام التقديمات لمسابقة ” لوغو” بطولة الدوري الممتاز.

وكانت اللجنة فتحت باب التقديم يوم الاحد الماضي عبر ارسال التصاميم للمشاركة في الايميل ” [email protected]” وتلقت اللجنة خلال الايام الماضية عددا من التقديمات، وستبدأ عملية الاختيار بين التصاميم المرسلة عقب اغلاق باب التقديم.

وتشير اللجنة الى ضرورة ارسال البيانات”التصميم،الاسم رباعي، اثبات شخصية،رقم الهاتف، الايميل”.