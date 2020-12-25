إغلاق التقديم لمسابقة ” لوغو” الدوري الممتاز اليوم

أكدت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم SFA أن اليوم الجمعة، سيكون آخر موعد لاستلام التقديمات لمسابقة ” لوغو” بطولة الدوري الممتاز.
وكانت اللجنة فتحت باب التقديم يوم الاحد الماضي عبر ارسال التصاميم للمشاركة في الايميل ” [email protected]” وتلقت اللجنة خلال الايام الماضية عددا من التقديمات، وستبدأ عملية الاختيار بين التصاميم المرسلة عقب اغلاق باب التقديم.
وتشير اللجنة الى ضرورة ارسال البيانات”التصميم،الاسم رباعي، اثبات شخصية،رقم الهاتف، الايميل”.
أكدت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم SFA أن اليوم الجمعة، سيكون آخر موعد لاستلام التقديمات لمسابقة ” لوغو” بطولة الدوري الممتاز.