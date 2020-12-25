وزارة والإعلام تنفي تصريحات الوزير بشأن تأجير أراضٍ للمزارعين الإثيوبيين

الخرطوم: السوداني

نفت وزارة الثقافة والإعلام في تعميم له، التصريحات المنسوبة للوزير عن قضية الحدود السودانية مع دولة إثيوبيا وتأجير أراضٍ للمزارعين الإثيوبيين والمعارك التي دارت هناك.

وهذا نص تعميم الوزارة:

نشرت بعض الوكالات والقنوات التلفزيونية تصريحات للسيد وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة.

نود التنويه أن وزير الثقافة والإعلام لم يتحدّث لأي وكالة أو قناة خلال اليومين الماضيين، وأن هذه التصريحات كانت جزءاً من مُقابلة أجرتها قناة الشرق التي تبث من دبي مساء الثلاثاء الماضي، وهي نفس المقابلة التي تم ابتسار بعض ما جاء فيها قبل يومين.