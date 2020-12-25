وحدة الزلازل توضح أسباب تأثر مدينة كسلا بالهزة الأرضية اليوم

الخرطوم: السوداني

أوضحت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أن تأثُر مدينة كسلا بالهزة الأرضية فجر اليوم الجمعة، يعود الي طبيعة تكوين الأرض وإختلاف تركيبتها الجيولوجية .

وأكد المهندس وضاح عبد الوالي، بوحدة الزلازل بهيئة الابحاث الجيلوجية حدوث الهزة الأرضية، وقال إن الهيئة تعمل علي تحليل البيانات الواردة حول الهزة التي ضربت مناطق في ارتريا وجزء من شرق السودان منها مدينة كسلا.

واشار وفق “سونا”، الى أن الهيئة ستملك غدا السبت الرأي العام معلومات وحقائق كاملة حول الهزة الأرضية.

وكانت مدينة كسلا قد تأثرت بهزة أرضية خفيفة عند الساعة 12:23 (الساعات الاولى) من صباح اليوم الجمعة، بقوة بلغت 4:4 درجة بمقياس ريختر مركزها بمدينة أغوردات الإريترية ولم تسجل أية خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأبلغ مواطنون في كسلا، شعورهم بالهزة لبضع ثواني وذلك عند الساعة 12:23 ليلة الخميس وصبيحة الجمعة حيث استمرت لبضع ثواني دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات.

ووفقاً للبيانات الأولية، لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، فإن الزلزال وقع صباح اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 في تمام الساعة 12:22 صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من أغوردات، في إقليم قاش بركة في دولة إريتريا وعلى عمق 10 كيلومترات.

كما ذكر تقرير ثاني من المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، إن الزلزال بقوة 4.4 درجة.