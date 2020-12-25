طائرة سودانية تقطع رحلتها إلى القاهرة بعد وفاة أحد ركابها

الخرطوم: السوداني

قطعت طائرة سودانية تتبع لشركة بدر للطيران رحلتها المتجهة للقاهرة مساء اليوم الجمعة، وعادت إلى مطار الخرطوم الدولي بسبب وفاة أحد ركابها.

واوضحت شركة بدر للطيران على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم ان الطائرة عادت أدراجها لمطار الخرطوم وذلك قبل دخولها الأجواء المصرية، نسبة لوفاة أحد ركابها وذلك لتسهيل الاجراءات على ذويه.

واضافت الشركة: ان الطائرة وصلت إلى مطار الخرطوم بسلام وقام طاقم المناولة الأرضية بـ “بدر للطيران” بتجهيز كل المعينات اللازمة لإجلاء الجثمان من على متن الطائرة بالتعاون مع السلطات المختصة بمطار الخرطوم، و عادت الى التحليق مرة اخرى لمواصلة الرحلة.

وترّحمت الشركة على الفقيد سائلة الله تعالى أن يشمله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.