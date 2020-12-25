جبريل: الشعب السوداني يقف مع قواته المسلحة لتثبيت الأمن والاستقرار

القضارف: السوداني

سجل الدكتور جبريل ابراهيم عضو مجلس شركاء الحكم الإنتقالي رئيس حركة العدل والمساواة السودانية زيارة لولاية القضارف وقابل القادة العسكريين، مؤكداً أن الشعب السوداني يقف مع قواته المسلحة ويساندها في تثبيت الأمن والإستقرار، وفق “سونا”.

وقال عقب زيارته، واجتماعه مع الفريق ركن خالد عابدين شامي نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات وقائد القيادة المتقدمة وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة، قال إننا “نؤكد للقوات المسلحة وقوفنا التام معها لصون تراب الوطن”.

فيما قال الفريق ركن خالد عابدين شامي إن الزيارة ترفع الروح المعنوية للقوات المسلحة، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضيه على العهد وصون الوطن وترابه.

وكان سيادته قد قدم شرحا للوفد عن الأوضاع الامنية بالحدود ومدي جاهزية القوات المسلحة لصد اي عدوان يستهدف الاراضي السودانية.