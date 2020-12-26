إسلاميون يدشنون اليوم (تيار النهضة)

الخرطوم : السوداني

يعتزم عدد من الإسلاميين تدشين (تيار النهضة). ونقل عن القيادي بالحركة الإسلامية د. أمين حسن عمر القول : إن التيار الذي سيعلن عنه اليوم السبت في مؤتمر صحفي ، لا يطرح نفسه كحزب سياسي بحت وإنما هو تيار عام وسط المهتمين بالشأن العام ، ويتناول قضايا السياسة بما تأخذه من مساحة في الحياة بصورة فكرية يقدم فيها الرأي وينتقد السياسات ويتخذ المواقف ويساهم بما يمكن من إصلاح في إطار تحقيق غاية العمارة والإستخلاف في الأرض.

كما يساهم التيار في دعم البرامج الإيجابية المطروحة من قبل الكيانات السياسية التي تعبر عن من يؤمن بوجود الدين في المجال العام .

واشار الى أن تيار النهضة يسعى لاستعادة أدوار كبرى وسط المجتمع ضاعت خلال التضخم السياسي في العمل العام خلال الخمسين عاماً الماضية .

وكشف عن أن التيار يسعى لطرح معالجات فكرية في الاقتصاد تعالج الاختلالات الموجودة فيه الان .

ويطرح مشروعاً للعمل في قطاعي الشباب والنساء بصورة تؤسس لقواعد النهضة والاصالة .