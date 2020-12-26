الحكومة: بعثة (يونيتامس) ستباشر مهامها بداية يناير

الخرطوم-السوداني

اعلنت الحكومة ،أن بداية يناير المقبل هو الموعد المحدد لبدء عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونيتامس) لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد .

وقالت اللجنة الوطنية السودانية للتنسيق مع البعثة الأممية الجديدة ، في بيان ، إن البعثة الجديدة و بالتعاون مع حكومة السودان عبر كافة الأجهزة المختصة ستعمل على إكمال ما تبقى من المهام الإدارية لبعثة يوناميد .

واشار البيان الى أن قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 2559 والخاص بالانسحاب السلس لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) سيمهد الطريق فعلياً لبدء عمل البعثة المتكاملة بداية الشهر المقبل .

وأكد البيان أن السودان بعد قرار انسحاب اليوناميد قادر ومؤهل على حماية مواطنيه اينما كانوا .