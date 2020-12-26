توفير (5) آلاف لتر أوكسجين لمركز عزل كورونا بجبرة

الخرطوم : السوداني

أعلن تحالف المنظمات السودانية لمحاربة كورونا توفير تانكر اوكسجين بسعة (5) آلاف لتر، لمركز العزل بمستشفى جبرة ،لاستقرار الإمداد وزيادة السعة السريرية بالمستشفى .

واكدت المدير العام لمنظمة صدقات فدوى شوقي استمرار عملية توصيل الأوكسجين بالمركز ويتوقع الفراغ من التوصيلات اللازمة له خلال 3 أيام حسب توقعات شركة الهواء السائل المنتجة للأوكسجين .

وقالت لـ(وكالة السودان للانباء) إن المشروع تم تنفيذه بشراكة مع منظمة صدقات و المنصة السودانية لمواجهة كورونا للتنفيذ والإشراف والمتابعة.