ضبط شبكات إجرامية تنشط في تزوير فحوصات كورونا

الخرطوم : مشاعر أحمد
ضبطت إدارة الأزمات والشرطة الأمنية 6 شبكات تزوير وتزييف تنشط في تزوير نتائج فحوصات كورونا.
وكشفت مصادر موثوقة لـ(السوداني)، عن تدوين 23 بلاغا جنائيا و القبض على 236 متهماً معظمهم من المسافرين الذين يشترون فحوصات مزورة بغرض السفر، مشيرًة إلى توقيف 166 شخص ومنعهم من السفر بسبب التلاعب في الفحوصات. وقالت المصادر يقدر عدد الفحوصات المزورة والمغشوشة التي تم ضبطها خلال الأخيرة الثلاثة الاخيرة حوالى 836 فحصاً مروراً. وذكرت المصادر أن الإدارة أجرت 12 حملة على البصات والمركبات المغادرة إلى جمهورية مصر عبر البر، بمشاركة معمل الصحة العامة (استاك). وتم تكوين الفريق المشترك من شرطة ولاية الخرطوم وإدارة الأزمات والشرطة الأمنية منذ أغسطس الماضي للمراقبة والتأمين وضبط شبكات التزوير.
الخرطوم : مشاعر أحمد