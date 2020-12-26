ضبط شبكات إجرامية تنشط في تزوير فحوصات كورونا

الخرطوم : مشاعر أحمد

ضبطت إدارة الأزمات والشرطة الأمنية 6 شبكات تزوير وتزييف تنشط في تزوير نتائج فحوصات كورونا.

وكشفت مصادر موثوقة لـ(السوداني)، عن تدوين 23 بلاغا جنائيا و القبض على 236‪ متهماً معظمهم من المسافرين الذين يشترون فحوصات مزورة بغرض السفر، مشيرًة إلى توقيف 166‪ شخص ومنعهم من السفر بسبب التلاعب في الفحوصات. وقالت المصادر يقدر عدد الفحوصات المزورة والمغشوشة التي تم ضبطها خلال الأخيرة الثلاثة الاخيرة حوالى 836‪ فحصاً مروراً. وذكرت المصادر أن الإدارة أجرت 12 حملة على البصات والمركبات المغادرة إلى جمهورية مصر عبر البر، بمشاركة معمل الصحة العامة (استاك). وتم تكوين الفريق المشترك من شرطة ولاية الخرطوم وإدارة الأزمات والشرطة الأمنية منذ أغسطس الماضي للمراقبة والتأمين وضبط شبكات التزوير.