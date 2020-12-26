إزالة التمكين تستلم ملفات فساد بولاية النيل الأبيض

النيل الابيض: سوسن محمد عثمان

قال والي ولاية النيل الأبيض اسماعيل وراق ، إن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد ، تسلمت عددا من ملفات الفساد ويجري عمل التوصيات النهائية بهذه الملفات لرفعها للجنة المركزية لاتخاذ قرارات بشأنها.

واستمعت اللجنة لتنوير من اللجنة المتخصصة في عمل الأراضي و والمشاريع الزراعية والخدمية المدنية .

وأكد والي الولاية رئيس اللجنة ، أنه تم اعتماد قرار فتح عدد من المكاتب للجنة بمحليات القطنية والدويم وتندلتي لتسهيل استلام ملفات الفساد من المواطنين بمحليات الولاية وسوف يتم افتتاح مكاتب للجنة بجميع محليات الولايه .