(8) ملايين يورو لتطوير الزراعة في العام المقبل

الخرطوم : السوداني

كشف المنسق الرئيسي لمشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل بالسودان المهندس محمد يوسف النور، ، الذي يتخذ من مدينة الأبيض مقرًا له، عن الفراغ من إعداد خطة عمل وموزانة المشروع للعام المقبل .

وقال إن الخطة سيتم تمويلها بقيمة 8 ملايين يورو من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( ايفاد) والحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح محمد يوسف في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) أن الأنشطة الرئيسية المقترحة في خطة العام 2021 هي زيادة معدلات تبني صغار المزارعين التقانات الحديثة، التي تساعد على رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية، بما يتوافق مع المعايير الدولية للجودة، لافتاً إلى أن المشروع سيعمل على تحسين وصول صغار المنتجين إلى مدخلات الإنتاج والتقانات الحديثة وتدريبهم وإكسابهم المهارات في مجال الأعمال الزراعية، مبيناً أن المشروع سيعمل على دعم 15 ألفا من صغار المزارعين بمناطق مختلفة، حيث يعمل المشروع في أربع ولايات، وهي: سنار شمال وجنوب وغرب كردفان، ومدهم بمدخلات الإنتاج وربطهم بمؤسسات التمويل الريفي، ومساعدتهم على التوسع في الإنتاج وربطهم بالأسواق وتحقيق الزيادة في دخولهم الزراعية.