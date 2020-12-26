بعد إحياء البالمبو حفل للوفد الإثيوبي وقفة احتجاجية لمطربين وموسيقيين بدار الاتحاد

الخرطوم: تفاؤل العامري

أبدى عدد من المطربين والموسيقيين غضبهم من الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة حيال المطربين بإلقاء القبض عليهم بسبب إحياء الحفلات بالمنازل وإيقاع العقوبات الصارمة عليهم بسبب كسر الحظر المعلن كإجراء احترازي بشأن فيروس الكورونا .

وقالت الموسيقي باهي التوم إن الأمر لم يعمم للجميع بل هناك استثناءات للمطربين الذين يقيمون حفلات تشهدها جهات سيادية كحفل قاعة الصداقة الذي أحيته فرقة البالمبو احتفاء بالوفد الإثيوبي إضافة إلى بعض المنتديات التي أقيمت وحضرها نفر كريم من حكومة الولاية وأكد باهي في تصريحات للسوداني أن دار اتحاد الفنانين بأم درمان ستشهد وقفة احتجاجية ظهر اليوم السبت للمطربين وللموسيقيين الهدف منها إرسال رسالة للجهات المختصة برفع الحظر أو تعميم الأمر على الجميع.