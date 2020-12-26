خلال مسلسل في رمضان عائشة الجبل تخوض تجربة التمثيل

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

ستخوض الفنانة عائشة الجبل تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل تلفزيوني يتكون من ثلاثين حلقة فكرته محاربة العنصرية والقبلية، سيتم بث المسلسل على قناة سودانية ٢٤ خلال شهر رمضان بمشاركة كوكبة من نجوم المسرح والدراما.

من جانبها أوضحت الجبلية لـ(كوكتيل):(ساشارك في المسلسل مع مجموعة كبيرة من الممثلين والدراميين وهي المرة الأولي التي أخوض فيها التجربة، المسلسل يعالج قضايا مهمة في المجتمع مثل القبلية والعنصرية بقوالب درامية مختلفة لمحاربتها لانها تعتبر من المشكلات المتجذرة في المجتمع السوداني.)

اختتمت عائشة:(اتمنى أن اوفق في هذه التجربة وانا اعتبرها مهمة لانها ستوصل رسائل مهمة للمجتمع لنبذ العنصرية وستكون هناك تجارب اخرى إذا نجح المسلسل.)