اهل الفن والموسيقى ينعون الكردفاني فرفور : ارقد بسلام سافتقد صوتك يا كود

الخرطوم:محاسن

نعى الفنان جمال فرفور الموسيقار عبدالله الكردفاني بعبارات حزينة قائلا:(رحمة الله تغشاك استاذي وصديقي عبد الله الكردفاني الف رحمه ونور عليك يارب وجعل الله قبرك روضه من رياض الجنه،مضيفا(والله لفراقك لمحزونون ياكود ارقد بسلام عشت نسمه جميلة هبت على كل فنان وكل موسيقي في بلادي سافتقد صوتك وانت تقول لي جييييمي ، اللهم ارحم عبدك عبدالله واسكنه فسيح جناتك انت الغفور الرحيم.)

فيما كتبت الفنانة انصاف فتحي :(حبيبي ماشفته ورد الغرام ) عبارة السلام بيني وبينك ياكود في وداعة الله استاذي الكردفاني وانا لفراقك لمحزونون انا لله وانا اليه راجعون.)

من جانبه نعاه الموسيقار عثمان محي الدين :(اعزي نفسي وكل الموسيقيين في رحيل الأخ الصديق الفنان والكمنجست والملحن البارع عبدالله الكردفاني،رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته والهم آله و ذويه الصبر والسلوان.)