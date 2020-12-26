الهلال يعود من غانا ويتدرب للعرب

عادت بعثة الهلال فجر أمس من غانا عقب مواجهة الاشانتي كوتوكو الغاني في ذهاب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وسيؤدي فريق الكرة مباشرة عصر اليوم على ملعبه في أمدرمان الحصة التدريبية الرئيسية استعدادا لمواجهة حي العرب بورتسودان يوم الإثنين المقبل في افتتاح مباريات مسابقة الدوري الممتاز، وسيرسم الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش خلال مران اليوم العناوين الأساسية لمواجهة (السوكرتا) بعد أن وصلت بعثة الهلال إلى الخرطوم صباح أمس.

وسيختتم الفريق تمارينه التحضيرية على ملعبه في امدرمان، وكان الهلال قد عاد لمواصلة التدريبات التحضيرية على ملعبه في أمدرمان عصر أمس بمشاركة مجموعة من العناصر خصوصا تلك التي لم تلعب أمام الاشانتي كوتوكو الغاني، حيث يتوقع ان تخضع العناصر التي لعبت بصورة أساسية أمام الأشانتي كوتوكو الغاني لتمارين استشفاء ترويحية بينما سيقف الجهاز الفني للفرقة الزرقاء على جاهزية مجموعة من اللاعبين في مباراة السوكرتا، ومن المتوقع ان يحظى المران الهلالي بحضور جماهيري مقدر عقب الفوز الذي حققه الهلال مؤخرا على حساب مضيفه الأشانتي كوتوكو الغاني.