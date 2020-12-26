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أخبار سوق عكاظ

الشغيل والغربال في السليم

الرياضة
By alsudani 0

أكد طبيب نادي الهلال عوض الجعلي أن الإصابات التي لحقت بلاعبي الهلال محمد عبد الرحمن ونصر الدين الشغيل خفيفة خلال مواجهة الاشانتي كوتوكو الغاني بدوري أبطال أفريقيا ليست مقلقة ومزعجة مؤكدا ان الثنائي سيكون تحت تصرف الجهاز الفني للهلال إعتبارا من مباراة حي العرب بورتسودان والمباراة التي تليها أمام الاهلي مروي.
وحقق الهلال الأربعاء الماضي انتصارا ثمينا خارج قواعده على حساب مضيفه الأشانتي كوتوكو الغاني بهدف دون رد.

alsudani
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