“قوميز” يشترط قبل رحلة المريخ إلى نيجيريا

اشترط مدرب المريخ الفرنسي ديديه قوميز وضع ”25″ لاعبًا في قائمة الفريق التي ستغادر إلى نيجيريا لمواجهة إنييمبا النيجيري.

وأشارت إلى أنّ الفرنسي رفض قائمة من”20″ لاعبًا تحوطًا لأيّ مفاجأة قد تحدث بشأن فحوصات كورونا

وأفادت مصادر صحفية ، أنّ اتّجاهًا برز في مجلس المريخ بسفر الفريق إلى نيجيريا بطائرةٍ خاصةٍ لخوض مباراة الإياب أمام إنييمبا في البطولة الإفريقية.

وكشفت المصادر عن صعوباتٍ تواجه المجلس بسبب المال بشأن الطائرة الخاصة.

وسيحلّ المريخ السوداني ضيفًا على إنييمبا النيجيري في الخامس من يناير المقبل.

و”الأربعاء”، حقق المريخ الفوز ذهابًا بثلاثة أهداف دون مقابل بملعب”الجوهرة الزرقاء”.