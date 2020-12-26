وجّه رسالة للجماهير نزار يحذر الهلال من ردة فعل الأشانتي الغاني

أقرّ عضو لجنة تطبيع نادي الهلال، نائب رئيس القطاع الرياضي، نزار عوض أنّ مباراة الإياب أمام الأشانتي كوتوكو الغاني ستكون صعبة للغاية، مطالبًا اللاعبين بعدم الاعتماد على الانتصار في لقاء الذهاب.

وأوضح نزار عوض في تصريحات صحفية ، أنّ مباراة الذهاب بأكرا ما كانت سوى شوطًا واحدًا، وأنّ موقعة الإياب ستكون صعبة في أمدرمان.

وأضاف” الفوز في لقاء الذهاب بهدف فيني كَومبي لا يعني التأهل والحذر واجب” ووجّه نزار رسالةً إلى جماهير الهلال، مطالبًا بالصبر على الفريق لجهة أنّه في مرحلة تشكيل ملامح جديدة بعد دعمه بعددٍ من اللاعبين الجدد.

وأردف” كل فرد من جمهور الهلال قد يطرح تشكيلة مختلفة للفريق، لكن هذه مهمة المدير الفني الذي يقوم بعمله، وبمعنى أوضح نحن في لجنة التطبيع تركنا الخبز لخبازه.

وفي يناير المقبل، يستقبل الهلال بـ”الجوهرة الزرقاء” نظيره الأشانتي كوتوكو الغاني ضمن إياب دور الـ”32″ من البطولة الإفريقية.