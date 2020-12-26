الشرطة يودع جماهيره بمران قوي

اختتم فريق الشرطة تدريباته وأجرى مرانه الرئيسي صباح أمس بإستاد القضارف تحت إشراف المدرب العام رفعت عثمان محمود وودع من خلاله جماهيره الغفيرة قبيل مغادرة بعثته ظهر امس إلى الخرطوم لمواجهة الأمل عطبرة في أولى مبارياته للموسم الجديد غدا الاحد باستاد الهلال وإقامة معسكر مغلق بالخرطوم يستمر حتى نهايه الدورة الأولى من الدوري الممتاز.

وكان الشرطة قد واصل تحضيراته الجادة بإستاد القضارف عقب مباراته الودية أمام الصوفي القضارف وعمل الجهاز الفني على معالجة الأخطاء التي صاحبت أداء اللاعبين في المواجهات السابقة، بجانب تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والفنية التي ينتظر أن ينفذها اللاعبون في لقاء الأحد.