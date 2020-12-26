الاجتماع الفني المشترك للأسبوع الأول بالممتازة اليوم

ينعقد الاجتماع الفني لمباريات الأسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز في نسخته رقم 26، لموسم 2020 / 2021م، عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت ، في قاعة الاستاذ محمد الشيخ مدني، بمباني الاتحاد في الخرطوم 2.. ويجري الاجتماع بمشاركة 16 ناديا تلعب 8 مباريات على مدار عصر ومساء يومي الأحد والإثنين؛ 27 و 28 ديسمبر باستادي الخرطوم والهلال.

الأستاذ مأمون بشارة ناصر عضو مجلس الإدارة – مقرر لجنة المسابقات – طالب الجميع بالحرص على الحضور في الزمان والمكان المحددين، مبينا أن الاجتماع سيحظى بحضور كل الجهات المعنية في تنظيم المباريات التي ستقام وفق الظروف المحيطة التي استدعت اللعب بنظام التجميع في الخرطوم.