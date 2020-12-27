تأرجح أسعار الزيوت بالأسواق

الخرطوم : عبيــر

أكد الأمين العام لمصنع التضامن لزيوت الطعام معتصم الحاج لـ(السوداني) تأرجح أسعار الزيوت والإحجام عن المشتري، لافتاً إلى أن الإحجام نتيجة لضعف القوى الشرائية وضعف الطلب على الزيوت، مبيناً أن سعر عبوة (36) لتراً (8,300) جنيه لزيت الفول أما زيت عباد الشمس (7,5) ألف جنيه، لافتاً لبدء التجار في استلام خام أصناف الحبوب الزيتية، وأوضح بأن ارتفاع سعر زيت السمسم نتيجة لضعف إنتاجه وارتفاع التكلفة وسعر الجركانة عبوة (36) لتراً (12) ألف جنيه ويتم تحديد التسعيرة حسب البورصة العالمية، مشيراً إلى أن الأسواق تشهد نهاية كل عام حالة من الركود الحاد واستقرار في الأسعار لجرد التجار حساباتهم.