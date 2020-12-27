إجازة موازنة كسلا بأكثر من (14) مليار جنيه

الخرطوم: السوداني

أجاز مجلس وزراء حكومة كسلا أمس برئاسة أمين الحكومة المكلف الطيب محمد الشيخ موازنة الولاية للعام المالي ٢٠٢١ البالغة ١٤ مليارا و٥٢٢ مليون جنيه بنسبة نمو ٤٨٪ عن موازنة العام ٢٠٢٠ البالغة ٩مليارات و ٩٥١ مليون جنيه.

وأوضح الوالي أن الموازنة الجديدة التي تمت إجازتها وتم إعدادها وفق أولويات ومرجعيات حكومة الفترة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة اتفاق السلام ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي والبرنامج الاقتصادي الثلاثي لقوى الحرية والتغيير إلى جانب مؤشرات الأداء الفعلي لموازنة العام ٢٠٢٠ .

وأضاف الوالي أن نسبة النمو في الموازنة الجديدة يعتبر مؤشرا لتحقيق طموحات أهل الولاية والتي شكلت فيها تعويضات العاملين 48٪ والتنمية 28 ٪ والسلع والخدمات 24٪. وقال الوالي كلنا نعلم ونعايش الظروف والتحديات التي واجهت الولاية و آخرها جائحة كورونا التي أثرت على الأداء المالي للعام ٢٠٢٠.واعرب الوالي عن تفاؤله بأن العام ٢٠٢١ وبعد بشريات السلام وعودة السودان الحظيرة الدولية بخروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي كبلت كثيرا الوضع الاقتصادي بأن يؤثر قرار رفع الحظر ايجابا على النمو الاقتصادي