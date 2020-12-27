شكاوى من استمرار الإحجام عن شراء حصائل الذهب

الخرطوم : عبيــر جعفر

شكا امين المال بمجمع الذهب بالخرطوم محمد صديق لـ(السوداني) من استمرار الإحجام عن شراء الحصائل منذ فترة طويلة ما أدى لركودها ، مبينا ثبات سعر الجرام الخام في(13,400) جنيه وكذلك الذهب المشغول في(17-16,5) جنيه للجرام ، لافتا لاتفاق سابق مع بنك السودان المركزي على شراء الحصائل ان وجدت خلال اسبوع ،غير أنها لم تستمر مما انعكس على الركود ووفرة الحصائل والإحجام عن شرائها ، مضيفا ان الحصائل تساعد على استرداد السلع الاستراتيجية للبلاد ، وتوقع رفع الحظر من السودان وان تستقر الاسعار مع استقرار سعر الصرف .