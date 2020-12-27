ارتفاع كبير في السلع بالخرطوم

الخرطوم : عبيــر جعفر

تشهد اسواق العاصمة الخرطوم حالة هدوء وركود حاد وارتفاع في الاسعار ، وعزا معظم التجارالركود نتيجة للغلاء وتدني قيمة العملة ما انعكس على استقرار اصناف السلع الاستهلاكية .

وقال تاجر السلع سليمان احمد لـ(السوداني) ان هنالك انكماشا في السوق واحجاما عن الشراء ، و ارتفاع كبير في اصناف السلع خاصة الزيوت ، مبينا ان سعر ربع البصل قفز لـ (500) و(600) جنيه اما دقيق زادنا (160) جنيها للكيلو ، فيما استقر سعر صابون الغسيل (40-50) جنيها للقطعة و(800) جنيه للكرتونة اما علبه المربى الوسط (190) جنيها .

وأشار تاجر السلع ببحري علي سعد لـ(السوداني) امس ، ان الركود تسبب في استقرر الاسعار لقرابة الشهر لعزوف المواطن عن الشراء ، واوضح ان الغلاء في الاسعار تسبب في إحجام التجار عن شراء كميات كبرى من السلع تخوفا من تآكل رأس المال والخسارة ، مبينا زيادة لبن البودرة زنة (2) كيلو وربع لسعر (3) آلاف جنيه بالقطاعي اما سعر كيلو السكر (150) جنيها وسعر كيلو العدس (270) جنيها ، واوضح تسبب التضخم في تفاقم اسعار السلع.

وقال تاجر سلع بالخرطوم الهادي احمد ان هنالك ضعفا في الحركة التجارية ووفرة في البضائع وارتفاع في الاسعار وقال ان انعدام الرقابة بالاسواق حفز ضعاف النفوس على زيادة الاسعار لاكثر من مرتين خاصة في سلعة السكر على حد قوله ، مبينا ان سعر زيت الفول (8) آلاف جنيه للجركانة عبوة (36) رطلا شاكيا من ضعف القوى الشرائية بالأسواق ، وقال إن شاي الغزالتين استقر في (300) جنيه لعبوة (450) جراماً سعر القطاعي.