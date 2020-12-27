تعرّف على سبب انقلاب عربة والي النيل الأزرق.. طفل يقطع الطريق وسائق العربة يحاول تفاديه

ود مدني- عمران الجميعابي

لقي والي النيل الأزرق المهندس عبد الرحمن نور الدائم، مصرعه في حادث مروري مروع في مدخل مدينة ود مدني وإصابة 4 آخرين.

وقال العميد سامي صديق مدير الجنايات بشرطة ولاية الجزيرة لـ(السوداني)، إن الحادث وقع بالقرب من منطقة كمبو حليمة نحو 4 كيلو من مدخل مدينة ود مدني، موضحاً أن الحادث وقع نتيجة لمحاولة سائق عربة الوالي تفادي طفل حاول قطع الطريق بالاتجاه الشرقي وحدث انقلاب للعربة نتجت عن الحادث وفاة والي النيل الأزرق في الحال وإصابة ابنه وحرسه الشخصي والسائق وابن عمة الوالي، وأشار إلى أن العربة قادمة من الدمازين في طريقها الى الخرطوم في مهمة رسمية.