يظهر للمرة الأولي في الدوري غوميز .. تحدٍ جديد على الصعيد المحلي

الخرطوم : السوداني

ستكون جولة المريخ الاولي ببطولة الدوري الممتاز امام نادي هلال كادوقلي اليوم ( الاحد) هي الظهور الأول لمدرب الأحمر الفرنسي غوميز على مستوى المشاركات المحلية، وقاد الاخير المريخ خلال البطولة الافريقية محققاً نجاحا كبيرا بعد أن تمكن من قيادة الفريق الى الدور الأول وهو الامر الذي فشل في تحقيقه عدة مدربين سابقين، وينتظر غوميز تحدٍ جديد مع المريخ على المستوى المحلي حيث نجح الأحمر في تحقيق بطولة الدوري الممتاز لثلاثة مواسم على التوالي، وينتظر الجمهور الاحمر من المدرب الفرنسي صاحب البصمة التكتيكية المميزة الاستمرار على هذا النهج بقيادة الفريق لتحقيق البطولة والحفاظ على اللقب خلال الموسم الجاري.