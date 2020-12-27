حضور كبير في الاجتماع الفني المشترك للأسبوع الأول لمواجهات الدوري

شهدت قاعة الأستاذ محمد الشيخ مدني في مباني الاتحاد السوداني لكرة القدم بالخرطوم2 انعقاد الاجتماع الفني المشترك لأندية الدوري الممتاز، في النسخة (26) التي تلعب بموسم 2020/2021 م، وذلك عند الساعة الثانية عشرة من ظهر السبت 26 ديسمبر 2020م، هذا وقد ترأس الاجتماع الأستاذ مأمون بشارة ناصر عضو مجلس الإدارة – مقرر لجنة المسابقات – وتواجد بجانبه في المنصة؛ عضوا مجلس الإدارة، الدكتور عبدالعزيز سعد الله – نائب رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة – والأستاذ الدخيري فضيل – نائب رئيس لجنة المدربين – زائدا الأستاذ عبد العظيم بابكر المدير التنفيذي لاتحاد الخرطوم، وجاء حضور الأندية مكتملا، وتم التأمين على كل الجوانب التنظيمية، وتقرر إنطلاق مباريات العصر عند الساعة الثالثة والربع، ومباريات المساء عند الساعة السادسة، على أن يكون حضور الأندية قبل ساعة من بداية المباراة.. مع التأكيد على اتباع كل الضوابط المقررة.

يذكر أن الدوري الممتاز يلعب في الخرطوم بنظام التجميع عبر مجموعة واحدة، وستكون البداية يومي الاحد والاثنين 27 و 28 ديسمبر ؛ بواقع 4 مباريات في اليوم، تلعب في استادي؛ الخرطوم والهلال.