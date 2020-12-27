مدرب المريخ: لن أرهق اللاعبين قبل لقاء إنييمبا

كشف الفرنسي ديدييه جوميز، المدير الفني للمريخ، امس الأول الجمعة، برنامج إعداد الفريق لمواجهة مضيفه إنييمبا، يوم 6 يناير/كانون ثان المقبل، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال جوميز، في تصريح مقتضب لـ”كووورة”: “سنكتفي بمباراتينا الأوليين بالدوري السوداني، كإعداد لمواجهة إنييمبا، حيث أريد تجنب إرهاق اللاعبين بقدر الإمكان”.

وسيواجه المريخ في مباراته الأولى بالدوري السوداني، اليوم الأحد الهلال كادقلي، ثم يلعب بعد ذلك بـ4 أيام مع حي العرب بورتسودان.

وخاض الفريق الأحمر، مساء الجمعة، حصة تدريبية بملعب الخرطوم الوطني، في ظل تواجد 29 لاعبا.

وحضر كل من، عماد الصيني ومصعب كردمان، التدريب لكنهما لم يشاركا فيه.

وضم المريخ مهاجمي منتخب الشباب السوداني، الجزولي حسين وعبد الكريم عبد الرحمن، لتدريبات الفريق الأول، استجابةً لقرار اتحاد كرة القدم، بإلزامية إشراك لاعبين من فئة تحت 20 وتحت 23 عاما، في الدوري الممتاز.

ويعتبر الجزولي وعبد الكريم من هدافي منتخب الشباب، الذي شارك في بطولة سيكافا بتنزانيا، الشهر الماضي.