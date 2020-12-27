النيابة العامة توضح مُلابسات قتل بهاء الدين

الخرطوم: السوداني

قالت النيابة العامة، إن الوقائع تفيد بأن المرحوم بهاء الدين توفي في وحدة صحية تابعة للدعم السريع.

وذكرت في بيان لها اطلعت عليه (السوداني) اليوم الأحد، أنه تم الإبلاغ عن حادثة وفاة المرحوم بهاء الدين لدى نيابة بحري بتاريخ 20 ديسمبر الساعة الواحدة ظهراً، دونهُ النقيب مصطفى علي محمد الحسن الذي يتبع لقوات الدعم السريع.

وأكدت في ذات البيان، أن إجراءات التحقيق في وفاة بهاء الدين مستمرة وفي انتظار تقرير إعادة التشريح لتحديد مسار الدعوى، مشيرة إلى أنه تمت إعادة تشريح الجثمان بواسطة فريق طبي مكون من ثلاثة أطباء بالإضافة إلى اختصاصي باثولوجيا من معمل إستاك القومي، بناءً على طلب من ذوي المرحوم للنيابة العامة.

ووعدت بإصدار بيان مفصل حول حادثة بهاء الدين بعد استلام تقرير لجنة الطب العدلي.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام فيصل محمد صالح قال في أول تصريح رسمي له، إن وفاة بهاء الدين حدثت بأحد مراكز قوات الدعم السريع أثناء التحقيق معه ونُقل الجثمان إلى قسم الصافية بالخرطوم بحري ومن ثم تم تحويله لمشرحة أم درمان.