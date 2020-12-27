إحالة رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط الذين شاركوا في القبض على الراحل “بهاء الدين نوري” إلى التحقيق

الخرطوم: السوداني

اعلنت قوات الدعم السريع بحسب الناطق الرسمي باسمها العميد جمال جمعة، عن إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع وضباطٍ، إلى التحقيق والتحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الراحل بهاء الدين نوري، الذي حدثت وفاته بعد القبض عليه بواسطة استخبارات الدعم السريع، وذلك إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية وفقاً للقانون والعدالة.

وترحّمت قوات الدعم السريع على روح الشاب بهاء الدين نوري.