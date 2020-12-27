الشرطة تكشف عن وفاة مواطن مُتأثِّراً بالضرب

الخرطوم: السوداني

كشفت رئاسة قوات الشرطة، عن أسباب وفاة عز الدين علي حامد عقب الإفراج عنه متأثراً بالضرب.

وكشفت في بيان اليوم الأحد، عن وضع جميع منسوبي المكتب الذي احتجزه، في الحجز الشديد وفتح تحقيق في مُواجهتهم.

وأضافت: إنّه بتاريخ 25/ 8/ 2020م تَمّ فتح بلاغ تحت المادة (174) من القانون الجنائي بالقيد (445)‪ بقسم شرطة الدوحة – أم درمان، وتم القبض على المواطن عز الدين علي حامد بتاريخ 17/ 12/ 2020م على خلفية البلاغ، حيث حجز بشرطة المباحث الفيدرالية بأمبدة الحارة (15).

وقالت: تمّ الإفراج عنه بالضمانة العادية بواسطة النيابة بتاريخ 25/ 12/ 2020‪م، وبعد خُرُوجه تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى المُستشفى حيث فارق الحياة.

وأعلنت أنه تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية وتحويل الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وجاء القرار الطبي يفيد بتعرض المرحوم للضرب.

وأشارت إلى تعديل البلاغ إلى المادة (20/ 130) جنائي تحت القيد (4107) بالقسم الأوسط أم درمان، بناءً عليه تم وضع جميع منسوبي المكتب بالحجز الشديد وفتح تحقيق في مواجهتهم، فيما تولت النيابة إجراءات التحري في البلاغ.