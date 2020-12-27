مبادرة خيرية توفر مشروع عقاري بأكثر من 200 ألف دولار لكفالة أيتام المقرىء (نورين)

الخرطوم: محمد الطاهر

استطاعت مبادرة خيرية من شراء مشروع عقاري بلغت قيمته أكثر من 200 ألف دولار لكفالة أيتام المقرىء السوداني الراحل الشيخ “نورين محمد صديق”.

و سلمت مبادرة “أهل العطاء لأهل الوفاء” اليوم الأحد اسرة الشيخ ” نورين” عمارة مكونة من اربعة طوابق بالخرطوم، تضم ثماني شقق، تكريماً للفقيد الراحل ومبادرة خيرة لكفالة أيتامه.

وساهمت ايثار للاغاثة بالمملكة المتحدة بمبلغ 83 ألف دولار في المشروع، وأطلق المبادرة نفر كريم من محبي وأصدقاء الفقيد “نورين” عقب رحيله، واعلنت عن رقم حساب مصرفي لجمع التبرعات لكل راغب في خدمة أهل القرآن، و تهدف المبادرة لعمل مسكن ومصدر دخل لأيتام الشيخ “نورين”.

وتوفي المقرىء ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ “ﻧﻮﺭﻳن الصديق” و ثلاثة من مرافقيه في حادث سير مروع الشهر الماضي، ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮﺩﺗﻬﻢ إلى الخرطوم ﻣﻦ رحلة دعوية بمدينة ﺣﻠﻔﺎ شمالي السودان.