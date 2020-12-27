السعودية: السماح لغير السعوديين بمغادرة المملكة

الخرطوم: السوداني

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، اليوم الأحد، السماح لغير السعوديين بمغادرة أراضي المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة “عكاظ”، فإن الهيئة سمحت لشركات الطيران بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض، مشترطة عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة طائرته، وألا يخالط طاقم العاملين في مطار الوصول، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كوفيد 19 في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن “هذه التعليمات لا تشمل الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المتحور، وفقا لما تقرره الجهة الصحية المختصة، ويجب على الناقلات التنسيق مع الإدارة العامة للنقل الجوي حيال ذلك قبل التقدم بطلب الرحلات”.