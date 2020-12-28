ترامب يوقع على مشروع الحصانة السيادية للسودان

واشنطن: السوداني

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ على قانون

الانعاش والتمويل الحكومي؛ الذي يتضمن قانون الحصانة السيادية والمساعدات الاقتصادية للسودان، حسبما اعلن البيت الأبيض على موقعه بالإنترنت. يذكر ان القانون الذي أقره ‎ترامب يفرج عن التعويضات لضحايا تفجيرات السفارتين والمدمرة كول، بالإضافة تقديم مساعدات اقتصادية ومالية الى ‎للسودان، عبارة عن اعتماد مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، منها 700 مليون دولار كمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر وبرامج الرعاية الصحية، فضلاً عن مشروعات أخرى. كما تتضمن هذه المساعدات مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار أخرى لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية، و 150 مليون دولار كتعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا، وأصبحوا الآن مواطنين أمريكيين، وكانوا يطالبون بتعويضات إضافية من السودان. وبذلك تبلغ جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان 1.1 مليار دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك.