مجلس الشركاء يدعو لإكمال هياكل السلطة بشخصيات وطنية تتمتع بالكفاءة

الخرطوم : السوداني

حث مجلس شركاء الفترة الإنتقالية أجسامه التنفيذية على الإسراع في استكمال هياكل واجهزة مجلسي السيادة والوزارة والولاة والمفوضيات، والوصول لشخصيات وطنية تتمتع بالكفاءة والخبرة وفق المعايير المتفق عليها.

وقالت المتحدثة باسم المجلس د. مريم الصادق في تصريح صحفي، إن الاجتماع المنعقد امس، برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، استمع لتقرير اللجنة الرباعية المشتركة التي شكلها المجلس في اجتماعه السابق ووقف على الجهود الحثيثة التي تضطلع بها اللجان الفرعية للتوافق بغية الوصول إلى ترشيحات لشخصيات وطنية تتمتع بالكفاءة والخبرة وفق المعايير المتفق عليها التي تحفظ التوازن النوعي والعمري والاجتماعي والسياسي بين المكونات الوطنية .

وقالت د. مريم إن المجلس استعرض الأوضاع على الحدود الشرقية حيث اطمأن على المعنويات العالية لجنود القوات المسلحة البواسل الذين يزودون عن سيادة الوطن، وأمن على ضرورة الاسراع في توفير كل الدعم لهم مع التأكيد على احترام الإثيوبيين المقيمين في مدن السودان المختلفة .