أسعار جديدة للوقود وتعرفة المواصلات بالنيل الأبيض

النيل الأبيض:سوسن محمدعثمان

أصدر المدير العام لوزارة المالية بالنيل الأبيض عمر محمد ابراهيم قرارا بوضع اسعار للوقود، بمدن كوستى وربك والقطينة والدويم، وحدد القرار سعر جالون البنزين بمبلغ 622 جنيهاً فيما حدد سعر جالون الجازولين بمبلغ 671,4 جنيهاً .

وحدد القرار سعر الوقود بالمناطق ذات الخصوصية في محليات تندلتي والسلام وأم رمتة وريفي الدويم والجبلين سعر جالون الجاز بمبلغ ٦٢٧ جنيه وجالون البنزين بمبلغ٥ ٦٧ جنيه ووجه الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ .

في السياق حددت حكومة الولاية تعرفة المواصلات الداخلية بقيمة 50 جنيهاً.