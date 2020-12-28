التعايشي: الحكومة تتحمل كامل المسؤولية تجاه حماية المدنيين

الخرطوم : السوداني

قال عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، إن الحكومة الانتقالية تتحمل كافة المسؤولية تجاه حماية المدنيين في مناطق النزاعات وغيرها.

ودعا لتحقيق كامل وشفاف حول ما حدث في السابق من تجاوزات، حتى تتمكن مؤسسات العدالة من إجراء تحقيقها بكل نزاهة وتقديم من ارتكبوا الجرائم للقضاء.

وأوضح التعايشي لدى تسلمه مذكرة من وفد تنسيقية دعم السلام أمام القصر الرئاسي امس، أن بعض الصراعات التي تحدث في دارفور مرتبطة بالأرض. واضاف :” لابد من تنفيذ المحور الخاص بالأرض والحواكر في اتفافية سلام جوبا”.