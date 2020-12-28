وزير الطاقة يحدد شروط عضوية المجلس الاستشاري للنفط

الخرطوم : السوداني

يعتزم وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن تكوين مجلس استشاري لكفاءات في قطاع النفط من داخل وخارج السودان.

وأكد الوزير خيري أن المجلس المزمع تكوينه سيطلع بمهام تقديم الاستشارات فيما يختص بتطوير القطاع النفطي وإعادة إصلاحه ووضع استراتيجيات واضحة للترويج للاستثمار في المربعات النفطية ووضع الخطط لتطوير الحقول وزيادة الإنتاج، فضلاً عن إدخال واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

واشترط الوزير خيري أن يكون المتقدم لعضوية المجلس سوداني الجنسية مع خبرة لا تقل عن (20) عاماً في مجال النفط والغاز، وألّا يكون قد عمل في أي منصب سيادي، دستوري أو تنفيذي خلال فترة النظام السابق وألّا يكون قد أدين في قضية تتعلق بالفساد، إضافة إلى أن يكون مؤمناً بقيم ثورة ديسمبر .