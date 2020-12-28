تجمع المهنيين يدعو لإسقاط شعار “شركاء الدم” والعمل لتحالف حقيقي

الخرطوم : السوداني

وصف الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين الوليد علي أحمد المجلس الاعلى للسلام بأنه غير دستوري وان ما يحدث في هذا الخصوص هو عملية تخصيص لوظائف ومحاصصات .

ودعا الوليد إلى اسقاط شعار شركاء الدم والعمل على تحالف حقيقي لاصلاح المجلس المركزي من خلال ترابط الاجسام الحيوية لقوى الثورة وصولا لاسقاط حكم العسكر، مشيرا إلى ضعف المكون المدني .

وقال الوليد في منبر وكالة السودان للانباء، أمس، إن عملية السلام في الاساس تتمثل في الارادة السياسية التي كان يجب أن تغير من نظام الحكم السابق وليس من افراده في حين لا زال النظام جاثما متحكم في إدارة جهاز الدولة .

في سياق آخر قال الوليد إن التعديلات التي تستهدف قانون العمل تجعل من النقابات ابواقا للسلطة التنفيذية وليس نقابات فاعلة تلعب دورها الوطني المنوط بها .