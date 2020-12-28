مقتل (17) شخصاً وإصابة (45) آخرين فى أحداث قبلية بجنوب دارفور

قريضة : محجوب حسون

لقي 17 شخصاً مصرعهم وأصيب 45 آخرون في إشتباكات قبلية في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور، وقعت أمس الأول، بين قبيلتي (الفلاتة والمساليت). ودفعت السلطات الأمنية بتعزيزات عسكرية كبيرة للمنطقة .

ووقفت لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي موسى مهدي اسحق على الاحداث التى شهدتها المحلية يوم أمس الأول وخلفت (17) قتيلاً من بينهم فرد يتبع للشرطة وجرح (45) آخرين من القبيلتين، بجانب حرق بعض المنازل.

واستنكرت لجنة أمن الولاية الحادثة وتعهدت بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة .

وأعلن والي ولاية جنوب درافور موسى مهدي لدى تفقده الجرحى والمصابين بمستشفى قريضة، عن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب مدير شرطة الولاية برتبة عميد للتحقيق والتقصي فى احداث قريضة، داعيا الجميع إلى التعاون مع لجنة التحقيق. واضاف الوالي :”اي شخص وجدناه من قريضة، تلس أو ماشي في الطريق اجرم او خطط او دبر للاخلال بالأمن وقتل الابرياء سيطاله القانون والعدالة”.

واشار مهدي إلى ان حكومة الولاية والقوات النظامية فى موقف حيادي والكل متساوون فى الحقوق والواجبات الفلاتة والمساليت بدون ميول لأي جهة .