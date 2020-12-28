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أخبار سوق عكاظ

شمال دارفور: خروج اليوناميد اقتضته تطورات سياسية إيجابية

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم : السوداني
قالت حكومة ولاية شمال دارفور إن إصدار مجلس الأمن الدولي لقراره الخاص بإنهاء تفويض البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة اعتبارا من الحادي والثلاثين من الشهر الجاري يأتي اتساقا مع التطورات السياسية والأمنية بالبلاد بعد نجاح الثورة.
وأكدت حكومة الولاية في بيان أن إنهاء التفويض اقتضته التطورات السياسية الجديدة للدولة ولا تعبر بأية حال تقييما سلبيا لدور البعثة السابق.
وتشهد عدة ولايات بدارفور تظاهرات للنازحين منددة بخروج البعثة الاممية الافريقية المشتركة (يوناميد) من دارفور.

alsudani
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