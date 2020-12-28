(السوداني) تورد التفاصيل  تركي الشيخ رئيسا للهلال .. ما وراء الكواليس 

تقرير إخباري : حسن بشير

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ قبوله بمنصب الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني وذلك عقب الاتصالات التي جرت بينه ورئيس الأزرق هشام السوباط في غضون الأيام الماضية.

وكتب المستشار السعودي الشهير، على حسابه بموقع تويتر ” تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق واعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي وأعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن أبذل كل مافي وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق اماني محبيه وشكرا لكم).

وعلمت ( السوداني) ان رئيس نادي الهلال السوباط، تحدث مع المستشار تركي آل الشيخ بشأن تولي منصب الرئيس الشرفي للأزرق، وحصل منه على الضوء الأخضر قبيل أن يتم الدفع بخطاب رسمي بعد الترحيب الكبير الذي لاقته الخطوة.

وسبق لتركي الشيخ أن تقلد خلال فترة سابقة منصب الرئيس الفخري للنادي الأهلي المصري قبيل ان يتقدم باستقالته من الأخير.

ويعتبر آل الشيخ من الشخصيات صاحبة التجارب المثيرة في عالم الفن والرياضة وهو مالك نادي الميريا الإسباني وقد شهد النادي في عهده الكثير من التطور.

وحصلت (السوداني) على معلومات مؤكدة تفيد بأن الرئيس الشرفي الجديد لنادي الهلال المستشار السعودي تركي الشيخ، بصدد وضع خطط وبرامج لعمله بالنادي الأزرق وهو ما يبشر جماهير الهلال بالكثير من المفاجآت السعيدة خلال الفترة القادمة.

وقال مصدر موثوق إن دخول المستشار تركي الشيخ للعمل في كرة القدم السودانية عبر بوابة نادي الهلال سيحدث نقلة وتطوراً كبيراً على اللعبة في البلاد بشكل عام ويعد الأخير بأنه من الشخصيات التي تملك قدرات وخبرات كبيرة انعكست على تطوير كرة القدم في الكثير من الدول مستدلا بما حدث خلال تجربته السابقة مع النادي الاهلي المصري والأثر الإيجابي الذي خلفه.